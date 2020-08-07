Группы на юге Белоруссии не может быть

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7 августа 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

по дороге к границе с югом Белоруссии

Президент Белоруссии сомневается в информации Украины. Киев сообщил Минску о наличии еще одной группы на юге страны. Корреспондент АН выяснил, почему ее там не может быть.

А их бы попросту не пустили пограничники. Корреспондент АН побывал на пункте пропуска на российско-белорусской границе. Перекрыты даже маленькие КПП. Это связано с коронавирусом.

«Есть список оснований для выпуска за пределы РФ», — пояснил корреспонденту АН пограничник: «Вы можете выехать только на работу, для лечения и в случае смерти родственников. Все это должно быть подтверждено соответствующими справками».

Эта беседа произошла на одном из пунктов пропуска в Брянской области. Именно там Россия граничит с югом Белоруссии. Запрет на выезд для россиян введен в связи с коронавирусом.

Сама ситуация с задержанием группы россиян уже сложилась в пазл под названием «провокация украинских спецслужб». Судя по последним имеющимся данным, СБУ создала фейковую группу, назвала ее ЧВК «Мар». Для этого была взята информация из публичного реестра юридических лиц. Там действительно есть некое ООО «ЧВК «Мар». Оно зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

В публичную среду уже просочились признания бойцов, которых зазывали в эту группу. Но они заподозрили заказчика в нечистой игре и отказались поехать. Им предлагали работу по сопровождению грузов. Но потом начались нестыковки, недомолвки и явная дезинформация. Это стало поводом для сомнений.

Если Киев сообщил Минску о второй группе, которая должна была появиться на юге Белоруссии, то возможно украинские спецслужбы пытались туда заманить доверчивых бойцов. Но когда они оказались на границе с югом Белоруссии, развернулись и уехали. Старший перестал выходить на связи и на Украине подумали, что группа уже зашла на территорию республики.

А они бы туда и не прошли. Судя по всему, украинские спецслужбы не знали, что российские пограничники никого не пускают. Возможно, второй группе даже предложили пересечь границу нелегально. Но бойцы отказались это делать. Это уже точно доказывало, что заказчик занимается какой-то махинацией. Причем явно политической.

Так или иначе, но полученную из Киева информацию Минск уже проверил. Никакой группы на юге Белоруссии найдено не было. На приграничной территории был пойман лишь какой-то турист. Сюжет о нем показало местное телевидение. Но кто он, неизвестно. Возможно, турист. Возможно, бродяга. А возможно, старший второй группы, от которого разбежались все бойцы, но который решил идти до конца.

Все, чего сумели добиться украинские спецслужбы: теперь Минск не верит Киеву.