В Крыму оценили информацию о сокращении расходов на регион

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6 августа 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Крым, pixabay.com

Депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Павел Шперов прокомментировал сообщение Министерства финансов России о том, что они хотят сократить расходы на содержание полуострова.

«Я как депутат от Крыма против сокращения расходов на мой регион. Я считаю, что у нас есть чем заниматься, есть очень много недоделанных моментов, которые необходимо исправить. И поэтому сокращение несвоевременно. Если у наших федеральных органов есть желание что-то исправить в лучшую сторону, я считаю, что необходимо все-таки нормально разработать программу развития Крыма, в первую очередь, и контролировать ее исполнение», - высказал он.

Шперов отметил, что правильные методики позволили бы избежать многих проблем в регионе. По его словам, когда начинаешь экономить, то ничего не строится – дороги, детские сады и прочие объекты: «Если у нас будет задание построить и выполнить любой ценой, любой кровью, то оно будет выполнено. Задача состоит в том, чтобы доделать».

Он добавил, что нужно принимать программы, которые будут выполнены, а не решать вопросы о сокращении финансирования. Шперов подчеркнул, что люди хотят видеть, что «что-то делается», а когда нет результата, все остальное никого не интересует.