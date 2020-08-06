Эксперт считает, что заявления Лукашенко мало кому важны даже в самой Белоруссии
6 августа 2020, 14:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Послание президента Белоруссии следует препарировать на предмет того, что Лукашенко считает важным лично для себя. Так считает политолог Александр Зимовский.
По словам эксперта, в Белоруссии сейчас такая ситуация, что собственно заявления Лукашенко там мало кому важны, потому что «у белорусской улицы другие кумиры».
«Болванка» этого послания относится к году этак 2001-му. Текст слегка освежили, некоторые цифры актуализировали, а остальное оставили президенту, как реперные точки для эмоциональных импровизаций», – сказал эксперт.
Он отметил, что ключевая мысль послания выражена словом «спасти» – Лукашенко обозначил набор «угроз», теперь зовет белорусов вместе от них спасаться. При этом Лукашенко видит угрозу в проснувшейся белорусской «улице», а белорусская «улица» – в Лукашенко. Поэтому «спасаться» президент и его оппоненты собираются методом взаимоисключения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.