Эксперт считает, что заявления Лукашенко мало кому важны даже в самой Белоруссии

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6 августа 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба Кремля.

Послание президента Белоруссии следует препарировать на предмет того, что Лукашенко считает важным лично для себя. Так считает политолог Александр Зимовский.

По словам эксперта, в Белоруссии сейчас такая ситуация, что собственно заявления Лукашенко там мало кому важны, потому что «у белорусской улицы другие кумиры».

«Болванка» этого послания относится к году этак 2001-му. Текст слегка освежили, некоторые цифры актуализировали, а остальное оставили президенту, как реперные точки для эмоциональных импровизаций», – сказал эксперт.

Он отметил, что ключевая мысль послания выражена словом «спасти» – Лукашенко обозначил набор «угроз», теперь зовет белорусов вместе от них спасаться. При этом Лукашенко видит угрозу в проснувшейся белорусской «улице», а белорусская «улица» – в Лукашенко. Поэтому «спасаться» президент и его оппоненты собираются методом взаимоисключения.