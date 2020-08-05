Кандидат в послы США в Киеве готов всячески противодействовать «злонамеренному влиянию РФ»
5 августа 2020, 20:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон выразил готовность противодействовать "злонамеренному влиянию РФ" и работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кандидатуру Кита Дейтона рассмотрел комитет по иностранным делам Сената в конгрессе. В письменном вступительном слове Дейтон отметил, что будет работать над восстановлением суверенитета Украины.
Претендент на пост посла США также заявил о намерении Вашингтона продолжать "создавать политические и экономические издержки" для России из-за ситуации на востоке Украины. Дейтон высказался о необходимости провести реформирование украинских вооруженных сил, а также оборонной промышленности государства. По его словам, обязательна борьба с коррупцией, решение проблем, связанных с олигархами. "Олигархи все еще там, они очень сильны. Думаю, эта та область, с которой мне придется иметь дело очень серьезно в случае моего утверждения", - заявил Кит Дейтон.
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