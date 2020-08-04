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На Украине русскоговорящим посоветовали «паковать манатки»

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине русскоговорящим посоветовали «паковать манатки»
Ирина Фарион, фото: соцсети

Бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались "за гранью парадигмы" страны, и призвала их уезжать из украинского государства.

"Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали", — отметила Фарион в эфире украинского телеканала.

По ее словам, термин "русскоязычное население" является бытовым штампом, а те, кто себя к нему причисляет – нытики и маргиналы. "Они своим языком нас расстреливают", – заявила националистка. Экс-депутат Рады добавила, что русскоязычным украинцам не хватило тридцати лет для "украинизации", и предложила дать им еще десять, зачем-то упомянув Моисея, "что ходил по пустыне, говорят, нефть искал". О каких поисках ископаемых она напомнила, Фарион уточнять не стала.

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НС

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