Турчинов рассказал, когда Киев будет готов к войне с Россией за Крым

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1 августа 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Федеральное агентство новостей

Александр Турчинов, Danil Shamkin / globallookpress.com

Украина по-прежнему не готова к войне с Россией за Крым точно так же, как не была готова и в 2014 году, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Сейчас, к большому сожалению, объявить войну ядерной стране мы не можем", — отметил Турчинов. Экс-секретарь СНБО утверждает, что вначале Киеву нужно перестать проваливать оборонные программы и серьезно усилить их.

Также Турчинов прокомментировал заявление украинского экономиста Максима Гольдарба о том, что Турчинов предал национальные интересы, "сдав" Крым несколько лет назад. Он пояснил, что в то время 70% военнослужащих, 90% сотрудников СБУ и 99% работников МВД изменили присяге и перешли на службу к "агрессору". Если "вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас?", - спросил Турчинов. По его мнению, Владимира Зеленского уже сегодня можно привлечь к ответственности за неисполнение требований Конституции и отказ от ввода военного положения в стране. "В соответствии с Конституцией, оккупация Крыма в 2020 году ничем не отличается от оккупации Крыма в 2014 году", - подчеркнул Турчинов.