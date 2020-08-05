В Госдуме рассказали о возможном настоящем «августовском сюрпризе» Путина Западу

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5 августа 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Государственной Думе РФ рассказали, какой «августовский сюрприз» президент страны Владимир Путин может на самом деле преподнести Западу. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался депутат Александр Шерин.

Парламентарий прокомментировал для издания ФАН заявления американских СМИ о том, что Россия в последнем месяце лета может пойти на неожиданные внешнеполитические шаги. По словам Шерина, настоящий вероятный «сюрприз» от Путина относится к сфере экономики. Это введение запрета на владение акциями российских корпораций, государственная доля в которых превышает 50%, для иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Представитель Госдумы назвал данную предполагаемую законодательную инициативу «крутой штуковиной», говорится в процитированном материале.