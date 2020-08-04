Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Президент Молдавии прибыл с рабочим визитом в Москву

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Молдавии прибыл с рабочим визитом в Москву
фото: Игорь Додон, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл с кратким визитом в Москву, где планирует встретиться с официальными лицами. Об этом он сообщил во вторник, 4 августа, на своей странице в Facebook.

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», - пояснил он.

Додон отметил, что планирует провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта молдавских товаров на российский рынок, возобновления переговоров с РФ о получении кредита в 200 млн евро и возможностей поддержки молдавской диаспоры в России.

БА

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью