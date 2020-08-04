Президент Молдавии прибыл с рабочим визитом в Москву
4 августа 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]
Президент Молдавии Игорь Додон прибыл с кратким визитом в Москву, где планирует встретиться с официальными лицами. Об этом он сообщил во вторник, 4 августа, на своей странице в Facebook.
«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», - пояснил он.
Додон отметил, что планирует провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта молдавских товаров на российский рынок, возобновления переговоров с РФ о получении кредита в 200 млн евро и возможностей поддержки молдавской диаспоры в России.
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