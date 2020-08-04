В Госдуме оценили слова польского премьера о минусах России

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4 августа 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отношении к России из-за строительства «Северного потока -2».

Бальбек отметил, что Моравецкий делает заявления, в объективность которых он сам не верит. По его словам, Польша не захотела заключать с Россией «взаимовыгодные газовые соглашения» из-за давления со стороны Соединенных Штатов, а теперь «жалеет о таком решении». Он считает, что премьер говорит такие слова «от досады». Кроме того, депутат добавил, что уже поздно на что-либо влиять, поскольку Германия выбрала «наилучший вариант своей энергобезопасности», передает RT.

Ранее американский сенатор объяснил, чем опасно завершение «Северного потока -2» для США и Европы.