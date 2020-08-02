Генерал-майор НОАК Куй Яньвэй: Китайско-российские военные отношения подняты на новую историческую высоту

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2 августа 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Генерал-майор Куй Яньвэй, атташе по вопросам обороны посольства КНР в РФ ]

Фото: соцсети

Вооруженные силы Китая и России тесно сотрудничали на протяжении долгого времени. В ходе войны против японского милитаризма фашизму и американской агрессии при оказании помощи корейскому народу россияне и китайцы кровью скрепили свое боевое братство.

В настоящее время китайско-российские военные отношения являются важным символом высокого уровня и специфики отношений между нашими странами, а также важнейшим преимуществом и опорой двустороннего стратегического сотрудничества. Механизмы взаимодействия вооруженных сил Китая и России на всех уровнях продолжают развиваться в позитивном ключе, углубляется сотрудничество - на уровне верховного командования и Генштабов, в боевой подготовке войск и флота, в области военных технологий вооружений и военной техники, в области антитеррора. А также проходит эффективное взаимодействие и координация в международных многосторонних мероприятиях. Китайско-российские военные отношения продолжают функционировать на высоком уровне, непрерывно наполняя новым смыслом отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, что имеет важное значение для поддержания глобальной стратегической стабильности. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Владимира Путина вооруженные силы наших стран комплексно продвигают китайско-российские военные отношения в новую эпоху на новую историческую высоту.

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