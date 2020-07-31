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Путин провел совещание с Совбезом по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Путин провел совещание с Совбезом по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в онлайн-формате обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ситуацию с задержанием российских граждан под Минском. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 31 июля.

«Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», - пояснил он.

Песков отметил, что на совещании также обсуждались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

«Состоялся обстоятельный разговор», - добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что задержание россиян в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

БА

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