Путин провел совещание с Совбезом по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
31 июля 2020, 14:53[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в онлайн-формате обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ситуацию с задержанием российских граждан под Минском. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 31 июля.
«Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», - пояснил он.
Песков отметил, что на совещании также обсуждались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
«Состоялся обстоятельный разговор», - добавил он.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что задержание россиян в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
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