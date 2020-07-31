В Кремле рассказали, как поступят с не попавшими в Конституцию поправками
31 июля 2020, 13:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что идеи поправок, которые так и не были внесены в Конституцию РФ, будут отобраны для внесения в российское законодательство, при этом особое внимание будет уделяться их актуальности и целесообразности.
«По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями», - заявил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин предложил вместе с паспортом гражданина РФ вручать и новое издание Конституции с внесенными поправками.
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