В Кремле рассказали, как поступят с не попавшими в Конституцию поправками

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31 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что идеи поправок, которые так и не были внесены в Конституцию РФ, будут отобраны для внесения в российское законодательство, при этом особое внимание будет уделяться их актуальности и целесообразности.

«По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями», - заявил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин предложил вместе с паспортом гражданина РФ вручать и новое издание Конституции с внесенными поправками.