Депутаты хабаровского парламента, вышедшие из ЛДПР, создали новое движение – «Голос Дальнего Востока». Они внесли в Законодательную Думу предложение, по которому кандидатом в губернаторы региона может стать человек, проживший в нём не менее 10 лет. Такая инициатива направлена против действующего управленца Дегтярёва.
Принять данный закон будет невозможно, так как он противоречит конституционным основам. При этом инициативу можно рассматривать как сигнал о начале раскола в партии Жириновского.
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Иванов считает, что хабаровчане должны пересмотреть устав края, либо провести референдум. Ещё недавно Дягтерев и Иванов являлись коллегами-однопартийцами.
Из правительства Хабаровского края стали постепенно уходить политики команды Фургала. Депутаты Законодательной Думы считают, что поддерживать действия ставленника из Москвы не стоит.
Тему оседлости кандидатов в губернаторы рассматривали в Государственной Думе пять лет назад. Идею активно продвигали региональные элиты. На данный момент ценз оседлости губернаторов не вписывается в кадровую политику Кремля.
Аргументы Недели → Политика 13+
В ЛДПР наметился раскол из-за Фургала
31 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты хабаровского парламента, вышедшие из ЛДПР, создали новое движение – «Голос Дальнего Востока». Они внесли в Законодательную Думу предложение, по которому кандидатом в губернаторы региона может стать человек, проживший в нём не менее 10 лет. Такая инициатива направлена против действующего управленца Дегтярёва.