В ЛДПР наметился раскол из-за Фургала

Аргументы Недели → Политика 13+

31 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты хабаровского парламента, вышедшие из ЛДПР, создали новое движение – «Голос Дальнего Востока». Они внесли в Законодательную Думу предложение, по которому кандидатом в губернаторы региона может стать человек, проживший в нём не менее 10 лет. Такая инициатива направлена против действующего управленца Дегтярёва.

Принять данный закон будет невозможно, так как он противоречит конституционным основам. При этом инициативу можно рассматривать как сигнал о начале раскола в партии Жириновского.



Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Иванов считает, что хабаровчане должны пересмотреть устав края, либо провести референдум. Ещё недавно Дягтерев и Иванов являлись коллегами-однопартийцами.



Из правительства Хабаровского края стали постепенно уходить политики команды Фургала. Депутаты Законодательной Думы считают, что поддерживать действия ставленника из Москвы не стоит.



Тему оседлости кандидатов в губернаторы рассматривали в Государственной Думе пять лет назад. Идею активно продвигали региональные элиты. На данный момент ценз оседлости губернаторов не вписывается в кадровую политику Кремля.



