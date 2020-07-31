Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

В ЛДПР наметился раскол из-за Фургала

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

В ЛДПР наметился раскол из-за Фургала

Депутаты хабаровского парламента, вышедшие из ЛДПР, создали новое движение – «Голос Дальнего Востока». Они внесли в Законодательную Думу предложение, по которому кандидатом в губернаторы региона может стать человек, проживший в нём не менее 10 лет. Такая инициатива направлена против действующего управленца Дегтярёва.
Принять данный закон будет невозможно, так как он противоречит конституционным основам. При этом инициативу можно рассматривать как сигнал о начале раскола в партии Жириновского.

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Иванов считает, что хабаровчане должны пересмотреть устав края, либо провести референдум. Ещё недавно Дягтерев и Иванов являлись коллегами-однопартийцами.

Из правительства Хабаровского края стали постепенно уходить политики команды Фургала. Депутаты Законодательной Думы считают, что поддерживать действия ставленника из Москвы не стоит.

Тему оседлости кандидатов в губернаторы рассматривали в Государственной Думе пять лет назад. Идею активно продвигали региональные элиты. На данный момент ценз оседлости губернаторов не вписывается в кадровую политику Кремля.

ПВ

В мире

Экс-соратник Порошенко поведал об иностранном финансировании переворота на Украине в 2014-м

Экс-соратник Порошенко поведал об иностранном финансировании переворота на Украине в 2014-м

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, ранее входивший в число соратников Петра Порошенко, рассказал о внешнем финансировании украинского Евромайдана. Соответствующее видео Жвания разместил на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью