Дегтярев рассказал, когда планирует «проситься» к президенту

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31 июля 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль. Фото: pixabay.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о своем намерении «проситься» на доклад к президенту России Владимиру Путину в конце августа. Дегтярев намерен сообщить о положении дел в регионе.

«Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края», - сказал врио губернатора.

Дегтярев отметил, что месяц после его назначения истекает в 20-х числах августа – именно в это время он намерен отправиться на прием к президенту и обсудить с Путиным ситуацию в Хабаровском крае.