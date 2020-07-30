В Совфеде прокомментировали введение Евросоюзом санкций против структур и граждан России
30 июля 2020, 19:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новость о том, что ЕС ввел санкции в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР.
«Абсолютно недружественный и ни на чём не основанный шаг. ЕС, как и прежде, действует по указке старших братьев из Вашингтона», — отметил Джабаров. По его словам, Россия переживет и это, санкции никак не повлияют на работу спецслужб и IT-компаний.
ЕС ввел санкции в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Они введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, созданного год назад, но его ни разу не использовали.
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