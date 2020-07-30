ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератаки

ЕС ввел санкции в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Они введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, созданного год назад, но его ни разу не использовали.
«Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер», — следует из публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.
В частности, под санкции попали главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России: Алексей Минин, Алексей Моренц, Евгений Серебряков, Олег Сотников.
Упоминаются попытки кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper.
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