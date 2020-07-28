Кабмин предложил расширить возможности применения санкций против Украины
28 июля 2020, 20:58[ «Аргументы Недели» ]
Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий возможности применения санкций против Украины. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта. Документ также уточняет круг организаций, которые обязаны блокировать счета. Помимо банков, страховщиков и участников рынка ценных бумаг в эту категорию включат игорный бизнес.
Новые правила предлагается распространить на санкции, которые были введены в 2018 году. 1 ноября 2018 года Россия ввела контрсанкции против 322 украинских граждан и 68 компаний в ответ на аналогичные действия Киева.
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