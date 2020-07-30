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В Госдуме надеются, что осенью ПАСЕ сможет начать работу в привычном формате

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме надеются, что осенью ПАСЕ сможет начать работу в привычном формате

Несколько месяцев все заседания комитетов и комиссий ПАСЕ проводятся в формате видеоконференций, что не только неудобно, но и малоэффективно. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Цель работы нашей делегации на площадках ассамблеи – отстаивать интересы России, озвучивать нашу позицию по актуальным вопросам международной повестки. И делать это хотелось бы, глядя прямо в глаза нашим оппонентам», – сказал Толстой.

По его словам, из‑за сложившейся ситуации накопилось огромное количество нерешенных вопросов. Парламентария настораживает тот факт, что «антироссийские доклады продолжают штамповаться, несмотря на закрытые границы, из‑за чего докладчики даже не имеют возможности посетить нашу страну».

ДВа

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