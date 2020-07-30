Президент Кипра Анастасиадис позвонил Путину

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Кипра Никосом Анастасиадисом. Инициатором разговора стала кипрская сторона, сообщили в Кремле.

В этом году отмечается, 60-летие установления дипломатических отношений между Россией и Кипром, президенты обсудили актуальные вопросы взаимодействия стран. «Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами», - сказано в сообщении. Также главы государств затронули тему кипрского урегулирования и ситуацию в Восточном Средиземноморье.