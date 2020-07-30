Зарубежные журналисты оценили переплывший реку российский танк

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30 июля 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

фото: Т-72БЗ, сайт Минобороны РФ

Минобороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, снятый во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. При этом аргентинских журналистов поразил тот факт, что боевая машина смогла переплыть на другой берег под водой.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», - говорится в источнике.

Автор отметил, что Т-72БЗ значительно усовершенствовали с помощью «структурных изменений и новшеств последнего поколения». Кроме того, он не исключает, что данный танк является «беспрецедентным смертельным оружием».

На размещенных Минобороны кадрах можно увидеть, как российские военные отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной пять метров.