В комитете ГД прокомментировали запрос о двойном гражданстве депутатов
29 июля 2020, 21:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава комитета безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ответил на вопрос журналистов об именах депутатов, которые упоминаются в запросе комитета по вопросу проверки наличия предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство.
«До окончания проверки это делать некорректно», - пояснил он.
Напомним, что провести проверку поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причиной стало обращение члена фракции КПРФ Дениса Парфенова. По его словам, проверять нужно «всю Государственную думу», в том числе фракцию «Единая Россия», у представителей которой, по данным социальных сетей, есть двойное гражданство.
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