Российских депутатов проверят на наличие двойного гражданства

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29 июля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Вячеслав Володин, сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в ЦИК РФ информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительства у ряда депутатов. Такое решение было принято в связи с обращением члена фракции КПРФ Дениса Парфенова.

«И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», - пояснил он.

Кроме того, глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба заявил, что к депутатам «Единой России» нет вопросов в соблюдении данного требования.

При этом замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн отметил, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнову следует предоставить доказательства, или сложить мандат.

Ранее в Минфине предложили временно заморозить индексацию зарплат чиновников.