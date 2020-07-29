Вашингтон призывают увеличить экспорт газа в ЕС и союзникам по НАТО

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29 июля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

конгресс США, фото: funart.pro

В конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в ЕС и государства — союзники по НАТО для того, чтобы снизить их зависимость от топлива из России.

Как говорится в пояснении к проекту, увеличение экспорта американского газа будет способствовать энергетической безопасности партнеров Соединенных Штатов.

Предлагается при этом обязать министра энергетики США ускорить процесс одобрения заявок на экспорт природного газа всем партнёрам по Североатлантическому альянсу, Японии и другим странам, «чья национальная безопасность имеет первостепенное значение».

Авторами законопроекта утверждается, что Россия якобы использует топливные ресурсы как геополитическое оружие, чтобы «угрожать» союзникам США. Поэтому Америке нужно помочь снизить экономическое и политическое «влияние» России.

Газопровод по дну Балтики разрубил континент на два крупных блока.