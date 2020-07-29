Губернатор Сахалинской области испугался народа и согласился встретиться только с подставными «активистами»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 июля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в город Оху. Журналистов с собой чиновники взяли только проверенных, встречу с населением не анонсировали. В итоге губернатор улетел, так и не узнав, какие проблемы действительно волнуют местных жителей.

Тем временем ситуация в Охе напряженная. Люди вынуждены выходить на улицу с пикетами. «Нам нужна работа, а не сказки», «Охинцам работу и достойную зарплату», «Мы хотим жить достойно» - с такими плакатами граждане стояли на очередной публичной акции на минувших выходных. Волнения связаны с закрытием объектов "РН-Сахалинморнефтегаза". Правительство утверждает, что полторы тысячи человек голодными не останутся и экономика не пострадает. Но можно ли этому верить? Тем более, как показал нынешний приезд Лимаренко, губернатор даже встречаться с народом боится. Всех, кто мог задать неудобные вопросы, из зала музыкальной школы, где проходила встреча, просто-напросто выгнали.

«Мы просто ушли и унижаться перед ним не будем. Он с нами встречаться не хочет. Свою позицию мы выскажем 8 августа на митинге» - прокомментировал инцидент коммунист Сергей Гусев, которого Лимаренко недавно отстранил от должности мэра. Глава области считает, что градоначальник не указал в сведениях о доходах около миллиона рублей.