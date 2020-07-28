Польша не будет размещать американские истребители вблизи России

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28 июля 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

F-35, фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency

Польша побоялась разместить американские F-35 на авиационной базе в Мальборке. Также Варшава отказалась дислоцировать истребители в городе Миньск-Мазовецки. Опасения вызывает близость баз к границе России и Белоруссии.

Польша считает, что ее вероятный противник может изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики F-35 Lightning II. Поэтому было решено в настоящее время обустроить базу для размещения новых истребителей в Свидвине.

Об этом сообщает Defence24. Журналисты издания пришли к этим выводам, проанализировав тендер на проведение строительных работ и модернизации авиабазы в Свидвине.

Ранее Алексей Пушков назвал лживыми заявления Польши о возможности применения российской военной силы.