Польша не будет размещать американские истребители вблизи России
28 июля 2020, 22:19[ «Аргументы Недели» ]
Польша побоялась разместить американские F-35 на авиационной базе в Мальборке. Также Варшава отказалась дислоцировать истребители в городе Миньск-Мазовецки. Опасения вызывает близость баз к границе России и Белоруссии.
Польша считает, что ее вероятный противник может изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики F-35 Lightning II. Поэтому было решено в настоящее время обустроить базу для размещения новых истребителей в Свидвине.
Об этом сообщает Defence24. Журналисты издания пришли к этим выводам, проанализировав тендер на проведение строительных работ и модернизации авиабазы в Свидвине.
Ранее Алексей Пушков назвал лживыми заявления Польши о возможности применения российской военной силы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.