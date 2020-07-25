Пушков назвал лживыми заявления Польши о возможности применения российской военной силы

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25 июля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление польского эксперта Милоша Гаца о том, что страны Прибалтики не могут дать отпор РФ, которая ведет "пропагандистскую войну", без помощи НАТО.

"Пустая демагогия очередного польского «эксперта», создающая ложную повестку дня. Разговоры об опасности применения Россией военной силы против балтийских стран нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на росс.границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно", - написал Пушков в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео опубликовал видеообращение в соцсети, в котором заявил о "полувековой оккупации" Прибалтики СССР: "в 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву".