Бывший украинский депутат рассказал о единственном способе закончить войну в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Спиридон Килинкаров, фото: twitter.com

Киев не собирается соблюдать никакие договорённости по перемирию в Донбассе, потому что для украинского истеблишмента прекращение войны означает политическую смерть, заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Нужно принципиально решать второй пункт Минских договоренностей – разведение сил и средств по всей линии разграничения. Это должно быть политическое решение на высшем уровне в рамках Нормандского формата, считает Килинкаров. Он уверен, что договоренности о временном перемирии будут рано или поздно нарушены: "Обязательно найдется кто-то, кто выстрелит". "На Украине обязательно найдётся политическая сила, которая этот инцидент подхватит и раскрутит его, до мирового масштаба. Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны – это их политическая смерть", – подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению политика, на Украине закончится хаос, только когда всех участников госпереворотов привлекут к ответственности. "Выход из тупика, в который мы зашли, там же где и вход – нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту, и только после этого эта страна как-то успокоится", – заключил Килинкаров.

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