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28 июля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Вечером 27 июля у офиса украинского президента прошла незапланированная акция против перемирия на Донбассе. Участники заявили, что президент страны Владимир Зеленский вступил в преступный сговор с российской стороной.



Переговорная группа Минских соглашений договорилась о ведении жестокого контроля за соблюдением режима тишины, который начал действовать с 27 июля. Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных регионов Украины Георгий Тука сообщил о недопустимости ведения диалога о децентрализации государства между Киевом и Москвой. Зеленский по итогам переговоров показывает утрату суверенитета, так как внутренние вопросы решаются со страной-агрессором.



Сторонники блока Петра Порошенко заявили, что Зеленский обезоружил вооружённые силы страны. Из-за договорённостей между Путиным и Зеленским ВСУ не имеют права вести ответный огонь, разведывательную деятельность. За любое нарушение предусмотрено дисциплинарное наказание. По факту Украину заставляют договариваться с отделившимися республиками.



Активисты украинского общественного "Движения сопротивления капитуляции" считают, что «Незалежная» потерпит поражение, если армия начнёт разоружаться. Задача народа, по мнению активистов, защитить армию от влияния президента.



