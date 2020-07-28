Кремль отказался запрещать Бородаю создавать ЧВК

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28 июля 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

Представители Кремля заявили, что не могут повлиять на бывшего председателя правительства ДНР. Александр Бородай ранее выступил с серией скандальных заявлений. Среди них был намек на его отношение к частным военным компаниям.

О возможном появлении частной военной компании заявлял сам Александр Бородай. Сейчас он руководит «Союзом добровольцев Донбасса». В одном из интервью заявил, что рассматривает возможность создания ЧВК в рамках своей организации.

«Я уверен, что добровольцы пригодятся в будущем в других местах», — заявил Александр Бородай: «При этом я рассматриваю возможность деятельности ЧВК в рамках специфики Союза добровольцев Донбасса. Но это касается только тех стран, в которых работа в качестве сотрудников ЧВК не несёт за собой высокой летальности. Направлять людей на работу, где они получат неплохие деньги и отточат свои профессиональные навыки – это одно, и совсем другое – гробить их целыми партиями».

Это цитата лишь одного из немногих скандальных заявлений в том самом интервью. Частные военные компании в России запрещены. Если подобная структура появится в стране, ее создателем заинтересуется Федеральная служба безопасности. Бородай может быть обвинен в нарушении статьи 359 УК РФ «Наемничество». Подобные преступления предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Заявления Бородая выглядят, как признание в намерениях нарушить статью 359 УК РФ. Причем сделано это весьма цинично: в публичной среде. Из-за этого возникло предположение, что бывший глава правительства ДНР согласовал этот вопрос с Кремлем.

Как глава «Союза добровольцев Донбасса», Бородай должен заниматься добровольцами-россиянами. После возвращения с Донбасса они столкнулись с большими проблемами социализации. В связи с этим появилось обращение в адрес Президента РФ: «Прошу вернуть Бородая к работе с добровольцами, напомнить ему о необходимости социализации добровольцев-россиян. Если Бородай реально занялся созданием ЧВК, прошу запретить ему этим заниматься».

«В части вопросов, поставленных в обращении, сообщаем, что указанные вопросы не входят в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц Российской Федерации», — пояснила Администрация Президента РФ.

Как уже говорилось, вопросами наемничества занимается Федеральная служба безопасности РФ. По существующим правилам сотрудник Администрации Президента РФ должен был перенаправить письмо в адрес Лубянки. Уже там могли принять процессуальное решение. Контрразведчики могли ограничиться профилактической беседой с Бородаем, и напомнить ему о том, что создание ЧВК является «наемничеством».

Никуда перенаправлять письмо в Кремле не стали. Оно было придержано. Кремль просто пояснил, что не может запретить Бородаю создавать ЧВК. Возможно, просто, не хочет.