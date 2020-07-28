Утверждены даты досрочного голосования в парламент Челябинской области

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Проголосовать на выборах в Законодательное Собрание можно будет с 11 по 13 сентября 2020 года.

На очередном заседании Избирательной комиссии Челябинской области определи изменения календарного плана мероприятий по проведению выборов. Изменения коснулись даты досрочного голосования — оно пройдет 11 и 12 сентября.

Политолог Александр Мельников отметил, что предстоящие выборы — серьезный вызов и для облизбиркома и для кандидатов.

«Потребуется продемонстрировать максимум организованности, эффективности и прозрачности в работе, чтобы обеспечить легитимность предстоящих выборов и минимизировать возможные спекуляции оппонентов, — говорит он. — Дополнительная головоломка для штабов всерьез работающих на победу партий и кандидатов, которым нужно как-то набрать и отмобилизовать своих наблюдателей на трехдневный марафон».

Как сообщали «Аргументы недели», регистрацию прошли 563 кандидата от девяти партий, 120 кандидатов выдвинулось по одномандатным округам. Из них трое кандидатов — самовыдвиженцы, остальные представляют «Единую Россию», «Справедливую Россию», «КПРФ» и «ЛДПР».