На выборы в парламент Челябинской области зарегистрированы 563 кандидата

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24 июля 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Челябинской области

На заседании региональной избирательной комиссии, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, подвели итоги регистрации кандидатов на предстоящие выборы в ЗСО.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, после проверки документов в региональных списках зарегистрированы 563 кандидата девяти избирательных объединений. 24 июля было принято решение зарегистрировать кандидатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Родины» и «Партии Роста». Отказано в регистрации из-за отсутствия документов, в том числе подписных листов кандидатам партии «Коммунисты России», «Партии Возрождения России» и «Яблоко».

«На данный момент формула предстоящих выборов выглядит как 1+3+5. Явный фаворит и претендент на большинство мандатов: «Единая Россия», — комментирует ситуацию политолог Александр Мельников. — Далее тройка парламентских партий, рассчитывающих создать заметную по численности фракцию: КПРФ, ЛПДР, СР. И, наконец, пятерка малых, амбициозных партий, из которых никто не выглядит статистом, но объективно успехом для них будет и получение одного мандата: «За Правду», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Партия Роста».