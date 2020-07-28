Чиновников мэрии города Шадринска уволят из мести отцу

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28 июля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

увольнение, фото: pixabay.com

В Курганской области детей бывшего председателя городской думы Шадринска Анатолия Черных собираются уволить из администрации города. У сына и дочери Черных - высшее профильное образование, дочь Татьяна - сильный юрист.

Конфликт ранее произошел между Анатолием Черных и мэром Шадринска Виктором Ермишкиным из-за премий.

Источники интернет-издания URA.RU узнали, что управляющий делами Валерий Харитонов после планерки вызвал детей экс-спикера к себе и предложил уволиться, намекая, что мэру Шадринска некомфортно с ними работать после конфликта с их отцом, и что работать им все равно не дадут.

Некоторые сотрудники мэрии сильно возмущены, оценивая сына и дочь Черных как больших профессионалов.

Бывший председатель гордумы Шадринска Черных, у которого сейчас должность другая, подтвердил, что на его родственников оказывают давление. "Мне непонятна позиция Ермишкина. Даже бандиты в Шадринске в лихие 90-е годы не трогали детей. Это беспредел", — поделился он. По его мнению, безосновательное предложение уволиться — это должностное преступление. Заявление на руководителей администрации он подал в несколько инстанций.

Валерий Харитонов заявил, что родственники экс-спикера продолжают работать. По данным мэрии, Черных планирует серию судебных споров с администрацией, при этом дети бывшего председателя имеют доступ к конфиденциальной информации.