Алексей Текслер занял третью строчку рейтинга «Губернаторской повестки»

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27 июля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Глава Челябинской области Алексей Текслер вошел в ТОП-20 рейтинга экспертной сети «Давыдов. Индекс» из-за предложения предусмотреть в госбюджете средства для компенсации регионам расходов, направленных на борьбу с коронавирусом.

Напомним, с такой инициативой Алексей Текслер выступил на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Также он подчеркнул необходимость замены банковских кредитов на бюджетные, чтобы рефинансировать коммерческие займы. По мнению Алексея Текслера, необходимо еще и поддержать регионы финансами для обслуживания кредитов.

«В связи с пандемией коронавируса были приостановлены отдельные положения Бюджетного кодекса, что позволило регионам вести более гибкую бюджетную политику и оперативно реагировать на вызовы времени, — цитирует губернатора «Южноуральская панорама». — Практика показала, что такой подход позволяет регионам легче выходить из кризиса». Он предложил распространить эти правила на следующий год и по его итогам сделать необходимые выводы.

Экспертная сеть «Давыдов.Индекс» поместила Алексея Текслера за вышеперечисленные предложения на третью строчку рейтинга «ТОП-20 губернаторской повестки». Первое место занял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерев, который предложил протестующим не тратить время на крик под окнами, а «помочь близким, съездить с детьми куда-нибудь,посетить дачные участки». На втором месте оказался губернатор Саратовской области, заявивший, что задача достичь целевого роста регионального валового продукта откладывается на семь лет.