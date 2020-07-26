Кадыров считает, что ему пора дать Нобелевскую премию
26 июля 2020, 22:17[ «Аргументы Недели» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он достиг больших успехов в борьбе с международным терроризмом, в отличие от Соединенных Штатов, которые вводят против него новый пакет санкций.
«Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» - высказался Кадыров в эфире «Россия 1». И добавил, что он не нарушал прав человека, о чем заявляют США, а наоборот, боролся с террористами.
Рамзан Кадыров рассказал, как жители Чеченской Республики отнеслись к включению его и его семьи в санкционный список Соединенных Штатов.
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