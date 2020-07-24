Захарова назвала призыв Помпео «наивной попыткой» осложнить отношения РФ и КНР
24 июля 2020, 22:24[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео присоединиться к альянсу против Китая.
«Заявление Майкла Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», - высказала она.
Захарова отметила, что «внешнеполитическая лексика» США последнее время содержит «грубости» в адрес КНР, ее общественно-политического строя и руководства страны. Она отметила, что Москва намерена дальше укреплять сотрудничество с Пекином, а «напряженность» в отношениях США и Китая вредит не только им, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом.
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