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Захарова назвала призыв Помпео «наивной попыткой» осложнить отношения РФ и КНР

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова назвала призыв Помпео «наивной попыткой» осложнить отношения РФ и КНР
фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео присоединиться к альянсу против Китая.

«Заявление Майкла Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», - высказала она.

Захарова отметила, что «внешнеполитическая лексика» США последнее время содержит «грубости» в адрес КНР, ее общественно-политического строя и руководства страны. Она отметила, что Москва намерена дальше укреплять сотрудничество с Пекином, а «напряженность» в отношениях США и Китая вредит не только им, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом.

БА

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