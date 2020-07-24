В хабаровских митингах могут принимать участие зарубежные «псевдооппозиционеры» и «специальные дебоширы»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 июля 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с несанкционированными митингами в Хабаровском крае. Он считает, что протесты подогреваются гражданами иностранных государств.

«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели … В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя», - высказал он.

Однако Песков не исключает, что «эти элементы» со временем присоединились.

Ранее сообщалось, что жители протестующего региона призывают присоединиться к митингам остальные субъекты России.