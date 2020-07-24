В хабаровских митингах могут принимать участие зарубежные «псевдооппозиционеры» и «специальные дебоширы»
24 июля 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с несанкционированными митингами в Хабаровском крае. Он считает, что протесты подогреваются гражданами иностранных государств.
«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели … В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя», - высказал он.
Однако Песков не исключает, что «эти элементы» со временем присоединились.
Ранее сообщалось, что жители протестующего региона призывают присоединиться к митингам остальные субъекты России.
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