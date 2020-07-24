Из Хабаровска пламя протеста может перекинуться на соседние регионы

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24 июля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровском крае уже на протяжении двух недель проходят протестные акции в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. Он победил на выборах два года назад. Жители региона активно поддержали Фургала, отдав более 70% голосов.



На парламентских выборах в Хабаровском крае правящая партия получила минимальное количество голосов, проиграв членам ЛДПР, которой принадлежит и экс-губернатор. Кремлёвская власть получила пощёчину. Москва не могла больше оставлять без внимания фигуру Фургала и начала разбираться с ним посредством правоохранительных органов. Начались аресты близкого окружения губернатора, провели обыски на заводе "Амурсталь", часть акций которого принадлежит супруге экс-губернатора.

После ареста Фургала на должность временно исполняющего обязанности главы региона был направлен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. Хабаровчане не радужно встретили московского ставленника и продолжают выходить на уличные протесты. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пытается восстановить потерянные позиции правящей партии «Единая Россия» в Хабаровском крае.



Жители протестующего региона призывают присоединиться к митингам остальные субъекты России. В частности Сибирь и Дальний Восток имеет схожие настроения. Российское руководство особо обеспокоено тем, что из Хабаровска пламя протеста перекинется на соседние регионы. Ситуация развивается стремительно, никто не может спрогнозировать чем закончится процесс.