В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока-2»
24 июля 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении газопровода «Северный поток-2».
«Санкции против "Северного потока" - это, безусловно, то, что вызывает обеспокоенность нашу и наших партнеров … И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству», - высказал он.
Официальный представитель Кремля отметил, что необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель – «завершение строительства этого мега-проекта». По его словам, в рамках совместной компании, которая является оператором этого проекта, постоянно осуществляются контакты представителей РФ и Европы, которые имеют отношение к проекту, в первую очередь Германии.
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