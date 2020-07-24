Песков рассказал подробности о телефонном разговоре Путина и Трампа

Аргументы Недели → Политика 13+

24 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле рассказали, как прошла беседа и что стало основной темой разговора.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не обсуждал со своим американским коллегой нефтяные вопросы. Вместо этого президенты разговаривали о контроле над вооружением и стратегической стабильности. «Главная тема была - вопрос стабильности и контроля над вооружениями», - сказал Песков.

Ранее политолог Андрей Манойло объяснил, почему Америка не может договориться с Россией.