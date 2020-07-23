В отношении замглавы Майкопа возбуждено уголовное дело

Аргументы Недели → Политика

23 июля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Майкопа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Адыгея. В ведомстве отмечают, что чиновника заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел.

Правоохранители считают, что замглавы лично руководил двумя коммерческими предприятиями, которым также предоставлял льготы, преимущества и всячески покровительствовал. Также одному из предприятий, добавляют в СУ СК, чиновник помогал заключать контракты на максимально выгодных условиях.

Силовики проводят необходимые следственные действия.