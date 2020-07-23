Матвиенко предостерегла Мишустина от «шапкозакидательства»
23 июля 2020, 15:40[ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отчет правительства об итогах работы за прошлый год успешным, но необходимо избежать «шапкозакидательства», так как впереди главная работа по посткризисному развитию.
Матвиенко одобрила меры по поддержке населения и то, как правительство воплотило их в жизнь. "Никто ни разу не сказал «нету денег», никто не ныл, никто не хныкал. Решали, находили", — отметила спикер. "Но это начало пути. И поэтому не должно быть никакого шапкозакидательства. Нужно понимать, что впереди главная предстоит работа по посткризисному развитию страны", - добавила Валентина Матвиенко.
Мишустин выступил в Госдуме 22 июля с отчетом правительства России за 2019 год. Это было его первое выступление в качестве председателя правительства.
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