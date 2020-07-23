Михаил Мишустин рассказал, как Владимир Путин предложил ему стать премьер-министром

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23 июля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Михаил Мишустин. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Russian Government

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, как президент страны Владимир Путин предложил ему должность премьер-министра. Мишустин отметил, что коронавирус внес свои коррективы в его работу.

«Предложение мне работать в правительстве сделал президент России Владимир Владимирович Путин, и в этом смысле, конечно, нацеленность была на исполнение тех основных мер, которые он озвучил в послании в январе», - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что после начала пандемии ему пришлось совмещать выполнение нацпроектов с мерами, призванными предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране. «Всё это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось», - подытожил премьер.