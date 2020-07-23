Мишустин рассказал, что запасы средств позволяют гражданам ощущать себя комфортно
23 июля 2020, 12:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что запасы денег позволяют россиянам комфортно и стабильно ощущать себя во время пандемии коронавируса. Премьер-министр отметил, что до пандемии во все уровни государственного бюджета было собрано достаточно средств.
Мишустин подчеркнул, что эпидемия COVID-19 в России нанесла существенный урон финансовому благополучию граждан и компаний, а также замедлила темпы экономического развития страны.
«По поводу наших запасов, подушки безопасности, как вы это назвали. Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были, собственно говоря, собраны до этого во все уровни бюджета РФ, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно», - отметил руководитель кабмина.
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