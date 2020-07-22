Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии над двумя морями
22 июля 2020, 16:49[ «Аргументы Недели» ]
Российские истребители вылетели сегодня на перехват самолетов-разведчиков США над водами Черного моря, где проходят учения НАТО. Одновременно был перехвачен немецкий разведывательный самолет над Балтикой.
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Радиолокационные станции в Крыму засекли сразу два самолета-шпиона ВВС США: морской Boeing P-8 Poseidon и стратегический высотный разведчик Lockheed U-2S Dragon Lady. Над Балтийским морем флотские радары обнаружили патрульный самолет Lockheed P-3 Orion ВВС Германии.
Сообщается, что нарушения российских границ допущено не было.
За неделю около границы России совершили разведывательные полеты около тридцати иностранных самолетов. Восемь раз российские истребители ПВО поднимались на перехват иностранных самолетов,
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