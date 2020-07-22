Жириновский заявил, что Фургал хотел уйти в отставку
22 июля 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Жириновский рассказал, что губернатор Хабаровского края незадолго до ареста намеревался отказаться от должности и уйти в отставку. Об этом глава ЛДПР заявил в Госдуме.
«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», - сказал Владимир Вольфович.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен работать в регионе до тех пор, пока не будет выбран новый губернатор.
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