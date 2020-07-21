Фургал пошутил о своем пребывании в СИЗО: «Мучит чужое предательство»

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21 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото:клетка, pixabay.com

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал описал свое пребывание в московском СИЗО «Лефортово» анекдотом. Кроме того, он рассказал, что у него наконец-то заработал телевизор, но новости про себя он может предугадать и так.

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть», - высказал экс-губернатор.

Фургал добавил, что ему перевели 27 тысяч рублей, среди которых только одна сумма от знакомого, а остальные от посторонних людей. Он отметил, что ему приятна поддержка. При этом он уточнил, что посылок от ЛДПР он еще не получал, но ему очень не хватает расчёски и кипятильника.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, как Фургал ушел от следствия в 2004 году.