Ожидаемую продолжительность жизни в РФ повысят до 78 лет

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21 июля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пенсионеры, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития России на период до 2030 года».

«В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: 1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 года …», - говорится в тексте документа.

Новый указ предусматривает снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 г. к 2030 г., а не к 2024; предоставление достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства; цифровую трансформацию, а также решение ряда других социальных, экономических и экологических задач.

Ранее в Минфине предложили временно заморозить индексацию зарплат чиновников, чтобы таким образом сэкономить часть бюджетных средств на время выхода из кризиса.