Дипломат прокомментировал назначение посла Белоруссии в США

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20 июля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Кравченко, фото: соцсети

Александр Лукашенко назначил заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко послом в США. Это назначение прокомментировал в эфире радио Sputnik заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Дипломат назвал это "элементарным шагом по наведению должного порядка в двусторонних отношениях". Бакланов отметил, что не стоит преувеличивать значение этого назначения. Он считает, что Белоруссию ждут неровные отношения с США. "Но приезд посла – он, конечно, облегчит ведение дел, потому что когда (есть только, – ред.) временный поверенный (в делах, – ред.), ему сложнее ходить и разговаривать на высоком уровне", – сказал Андрей Бакланов, отметив позитивность налаживания отношений между двумя государствами.