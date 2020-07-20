Посол Белоруссии в США: Минск и Вашингтон не будут союзниками в обозримом будущем

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20 июля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Белоруссии, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

Белорусский посол в Вашингтоне Олег Кравченко в понедельник заявил, что Белоруссия и США не станут военно-политическими союзниками в обозримом будущем, однако могут быть взаимовыгодными партнерами.

Ранее сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко назначил Олега Кравченко послом республики в Соединенных Штатах Америки.

Дипломат отметил, что принадлежность Белоруссии и США к разным военно-политическим блокам не исключает контактов между военными двух стран, а, скорее, определяет их необходимость. Он подчеркнул, что Минск и Вашингтон соглашаются не во всем, вследствие чего важным элементом двусторонних отношений будет и дальше являться диалог на темы, по которым позиции различаются.