Мишустин снял с должности подозреваемую в хищении средств замминистра науки Лукашевич

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20 июля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замминистра науки Марины Лукашевич. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования РФ», - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, что Лукашевич проходит по делу о хищении 50 миллионов рублей. На момент преступления она была гендиректором «Центра развития науки», с которым министерство заключило ряд контрактов. Однако в результате получило работы, не соответствующие заявленным требованиям. Предполагаемым соучастником является занимавший на тот момент должность в Минобрнауки Михаил Попов.

Потерпевшим по делу признано министерство просвещения.